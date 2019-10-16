ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАБУ відкрило справу проти Луценка

Новини » Політика    16.10.2019 - 10:18
НАБУ відкрило справу проти Луценка
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

НАБУ відкрило справу у зв'язку з рішенням суду

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти колишнього генерального прокурора Юрія Луценка. Про це повідомили РБК-Україна у відповідь на запит в НАБУ.

У прес-службі бюро повідомили, що них надійшла ухвала Солом’янського районного суду м. Києва від 5 серпня 2019 року, яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо можливого вчинення Луценко кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, - ред.).

"13.08.2019, на виконання вимог ухвали детективи Національного бюро внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого вчинення генеральним прокурором України кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, на початку жовтня Державне бюро розслідувань також відкрило кримінальне провадження стосовно Луценка. Справу так само відкрили за фактом можливого зловживання владою екс-генпрокурором.

Пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що справа відносно колишнього генерального прокурора Юрія Луценка стосується його ймовірних зв'язків з ринком грального бізнесу.

Крім того, Окружний адміністративний суд Києва раніше відкрив провадження у справі за позовом колишнього столичного мера Леоніда Черновецького проти генерального прокурора Юрія Луценка.

У НАБУ розповіли деталі підозри Білоцерковцю НАБУ оголосило підозру ще одному екс-нардепу
Новини України Юрій ЛуценкоНАБУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся