НАБУ відкрило справу проти Луценка

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

НАБУ відкрило справу у зв'язку з рішенням суду

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти колишнього генерального прокурора Юрія Луценка. Про це повідомили РБК-Україна у відповідь на запит в НАБУ.

У прес-службі бюро повідомили, що них надійшла ухвала Солом’янського районного суду м. Києва від 5 серпня 2019 року, яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо можливого вчинення Луценко кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, - ред.).

"13.08.2019, на виконання вимог ухвали детективи Національного бюро внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого вчинення генеральним прокурором України кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, на початку жовтня Державне бюро розслідувань також відкрило кримінальне провадження стосовно Луценка. Справу так само відкрили за фактом можливого зловживання владою екс-генпрокурором.

Пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що справа відносно колишнього генерального прокурора Юрія Луценка стосується його ймовірних зв'язків з ринком грального бізнесу.

Крім того, Окружний адміністративний суд Києва раніше відкрив провадження у справі за позовом колишнього столичного мера Леоніда Черновецького проти генерального прокурора Юрія Луценка.