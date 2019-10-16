ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" знизив ціни на газ для населення на жовтень

Новини » Економіка    16.10.2019 - 10:53
"Нафтогаз" знизив ціни на газ для населення на жовтень
Фото: колаж (РБК-Україна)

Рішення викликане зниженням ціни імпортного газу у вересні і зміцненням гривні

НАК "Нафтогаз України" знизила ціни на природний газ у жовтні 2019 року для потреб населення та інших споживачів, що отримують газ на регульованих умовах (ПСО). Про це повідомляє прес-служба НАК.

За даними прес-служби, у порівнянні з вереснем ціна знижена на 4,9% до 4 272,76 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування).

"Таким чином, з квітня цього року ціна, за якою "Нафтогаз" продає газ для потреб населення та інших захищених споживачів (ПСО), знижена на 32%", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 5 червня прийняв постанову №485, яка вводить нову формулу для розрахунку ціни газу для населення. Ціною газу за ПСО повинна бути найнижча ціна серед чотирьох показників: ціни для комерційних споживачів за минулий місяць, середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозваженої ціни на Українській енергетичній біржі і ціни за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року.

Відзначимо, "Нафтогаз" встановив ціни на газ у жовтні на рівні імпортної ціни газу у вересні. За даними Мінекономіки, у вересні середня ціна імпортного газу становила 174,6862 доларів або 4272,7604 грн за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті у вересні середня ціна знизилася на 2,0% в порівнянні з серпнем. При цьому в гривневому еквіваленті ціна газу впала на 4,9% в порівнянні з серпнем.

Україна закачала рекордний за десять років обсяг газу Запаси газу у підземних сховищах перевищили 21 млрд кубометрів, - Коболєв
Новини України газНафтогаз Україницены
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся