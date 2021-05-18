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Судді Царевич остаточно підтвердили виправдувальний вирок

Автор: РБК-Україна

Київський апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок скандальній судді Оксані Царевич. Її дії в 2014 році визнані законними.

Про це в Facebook повідомив адвокат Роман Маселко.

За його словами, у справі Царевич суд дійшов висновку, що її рішення у справах активістів "Автомайдану" в 2014 році не були злочином.

"Сама Царевич у своєму останньому слові знову підкреслила, що всі її рішення ... були законними", - додав Маселко.

При цьому о підкреслив, що 25 травня питання про скарги на Царевич у справах Майдану розглядатиме Вища рада правосуддя.

Нагадаємо, в березні Верховний суд скасував звільнення Царевич, після чого вона повернулася до штату Печерського районного суду Києва.

Її звільнили в 2016 році указом тодішнього президента Петра Порошенка. Підставою для кримінального переслідування судді Царевич стали її рішення на початку 2014 року, якими вона позбавила водійських прав учасників "Автомайдану". Але в червні 2020 року Шевченківський районний суд Києва визнав її невинною у винесенні неправосудних рішень.

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