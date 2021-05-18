Судді Царевич остаточно підтвердили виправдувальний вирок

Київський апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок скандальній судді Оксані Царевич . Її дії в 2014 році визнані законними.

Про це в Facebook повідомив адвокат Роман Маселко.

За його словами, у справі Царевич суд дійшов висновку, що її рішення у справах активістів "Автомайдану" в 2014 році не були злочином.

"Сама Царевич у своєму останньому слові знову підкреслила, що всі її рішення ... були законними", - додав Маселко.

При цьому о підкреслив, що 25 травня питання про скарги на Царевич у справах Майдану розглядатиме Вища рада правосуддя.