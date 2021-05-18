Судье Царевич окончательно подтвердили оправдательный приговор

Киевский апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор скандальной судье Оксане Царевич . Ее действия в 2014 году признаны законными.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Роман Маселко.

По его словам, в деле Царевич суд пришел к выводу, что ее решения по делам активистов "Автомайдана" в 2014 году не были преступлением.

"Сама Царевич в своем последнем слове снова подчеркнула, что все ее решения … были законными", - добавил Маселко.

При этом о подчеркнул, что 25 мая вопрос о жалобах на Царевич по делам Майдана будет рассматривать Высший совет правосудия.