Верховний суд скасував звільнення судді Царевич
Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував звільнення колишньої судді Печерського суду Києва Оксани Царевич. Її звільнили в 2016 році за неправосудні рішення і порушення присяги.
Про це РБК-Україна повідомив адвокат Роман Маселко.
За його словами, сьогодні колегія суддів скасувала президентський указ про звільнення Царевич. Джерело РБК-Україна у Верховному суді підтвердило винесення цього рішення.
"Так, сьогодні КАС ВС виніс рішення по справі Царевич", - повідомив він і зазначив, що подробиці судового вердикту будуть оголошені пізніше.
У той же час Маселко зазначив, що п'ятирічні повноваження Царевич як судді закінчилися ще в 2015 році. Відповідно, якщо вона зараз відновиться на посаді, то не матиме права відправляти правосуддя. У такій ситуації Вища рада правосуддя зобов'язана розглянути її питання і подати кандидатуру президенту України Володимиру Зеленському для призначення її суддею безстроково.
Нагадаємо, у вересні 2016 року тодішній президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Царевич. До цього Верховна рада дозволила затримання і арешт скандальної судді, яка фігурувала у кримінальному провадженні.
Підставою для її переслідування стали її рішення на початку 2014 року, якими вона позбавила водійських прав учасників "Автомайдану".
У червні 2020 року Шевченківський районний суд Києва визнав її невинною у винесенні неправосудних рішень. Вона намагалася оскаржити звільнення і в 2017 році, але Вищий адміністративний суд відмовив їй у цьому.