Суддя Царевич повернулася до штату Печерського райсуду Києва
Скандальна суддя Оксана Царевич була поновлена у штаті Печерського районного суду Києва. Суддю поновили після того, як Верховний суд скасував її звільнення за неправосудні рішення і порушення присяги.
Про це РБК-Україна розповів прес-секретар Печерського райсуду Києва Віталій Чергавий.
"Так, пані Царевич перебуває у штаті Печерського районного суду Києва", - сказав він.
Сьогодні РБК-Україна стало відомо, що Верховний суд скасував президентський указ про звільнення Царевич. Однак, як зазначав адвокат Роман Маселко, після поновлення Царевич на посаді судді, вона не матиме права відправляти правосуддя.
Як пояснив адвокат, Вищій раді правосуддя потрібно буде розглянути це питання, після чого подати її кандидатуру президенту Володимиру Зеленському для призначення суддею безстроково.
Нагадаємо, суддя Царевич була звільнена з посади у 2016 році указом тодішнього президента Петра Порошенка. Цьому передувало рішення Ради про дозвіл на затримання та арешт судді, адже вона фігурувала у кримінальному провадженні.
Підставою для кримінального переслідування судді Царевич стали її рішення на початку 2014 року, якими вона позбавила водійських прав учасників "Автомайдану". Однак у червні 2020 року Шевченківський районний суд Києва визнав Царевич невинною у винесенні неправосудних рішень.