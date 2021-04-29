Суддя Царевич повернулася до штату Печерського райсуду Києва

Скандальна суддя Оксана Царевич була поновлена у штаті Печерського районного суду Києва. Суддю поновили після того, як Верховний суд скасував її звільнення за неправосудні рішення і порушення присяги.

"Так, пані Царевич перебуває у штаті Печерського районного суду Києва", - сказав він.

Сьогодні РБК-Україна стало відомо, що Верховний суд скасував президентський указ про звільнення Царевич. Однак, як зазначав адвокат Роман Маселко, після поновлення Царевич на посаді судді, вона не матиме права відправляти правосуддя.

Як пояснив адвокат, Вищій раді правосуддя потрібно буде розглянути це питання, після чого подати її кандидатуру президенту Володимиру Зеленському для призначення суддею безстроково.