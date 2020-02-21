Прокуратура вперше відкрила справу проти нардепа за кнопкодавство

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нардеп неодноразово голосував замість іншого

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за неособисте голосування народного депутата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

"Генеральний прокурор вніс відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань щодо факту вчинення одним з народних депутатів України неодноразового голосування замість іншого народного депутата України на пленарному засіданні Верховної ради України 21 лютого 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, досудове розслідування доручено центральномц апарату Держбюро розслідувань.

Відзначимо, що сьогодні журналісти зафіксували як позафракційний депутат Владислав Поляк неодноразово кнопкодавив на пленарному засіданні під час голосування за поправки до законопроекту про звернення земель сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, Рада ввела кримінальну відповідальність за "кнопкодавство". прийнявши законопроект №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України". Зокрема, документом встановлюється кримінальна відповідальність за вчинення народним депутатом будь-яким способом голосування на засіданні Ради замість іншого депутата ВР (неособисте голосування).

Як повідомляло РБК-Україна, 16 січня відповідний закон про покарання народних депутатів за "кнопкодавство" набув чинності.