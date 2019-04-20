У суді підтвердили підготовку засідання за позовом щодо скасування реєстрації Зеленського

У Шостому апеляційному адміністративному суді Києва готують приміщення для проведення засідання у справі щодо скасування реєстрації кандидата у президенти України Володимира Зеленського. Про це заявив представник суду, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами представника суду, зараз готується зала.

"Не раніше 21:00 запустять журналістів", - додав представник суду.

Окрім того, до суду, де розглядатиметься позов щодо скасування реєстрації Зеленського, прибув представник ЦВК.

Нагадаємо, адвокат Андрій Хилько повідомив, що Шостий апеляційний суд Києва сьогодні, 20 квітня, розгляне можливе анулювання реєстрації Володимира Зеленського кандидатом в президенти.

За його словами, засідання відбудеться за адресою: вул.Московська, 8, корпус 30, зал засідань 2. час початку 21:00, 20 квітня.

У команді кандидата на виборах президента України Володимира Зеленського прокоментували судовий позов щодо скасування реєстрації кандидата і заявили, що на цій стадії виборчого процесу це не є законним.

Представник виборчого штабу Зеленського Святослав Юраш заявив, що скасування реєстрації кандидата було б незаконним перед повторним голосуванням.