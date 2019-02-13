У суді пояснили, чому досі немає рішення по справі Супрун

У Міністерстві охорони здоров’я можуть звернутись до суду за роз’ясненням

В Окружном административном суде Киева объяснили, почему судья Сергей Каракашьян до сих пор находится в совещательной комнате по делу в. и. о. министра здравоохранения. Об этом на брифинге по делу Уляны Супрун заявил судья спикер Богдан Санин.

"Суд четко указал объем полномочий, которые она (Супрун, - ред.) имеет и которые она (Супрун, - ред.) не имеет. Весь остальной объем полномочий, которые были ей делегированы как первому заместителю министр - сохраняется. И апелляционной жалобы о разъяснении определения суда также не поступало", - сказал он.

По его словам, в Министерстве здравоохранения могут обратиться в суд за разъяснением.

"Относительно долгого пребывания судьи в совещательной комнате. Это зависит от многих моментов. Судья должен учесть все позиции. Мы не знаем тот объем документов, который готовит судья Каракашьян. Мы надеемся, что сегодня судья выйдет и огласит решение. Но это не есть гарантия, что сегодня это произойдет", - сказал он.

Отметим, уже третий день судья по делу Супрун не выходит из совещательной комнаты.

РБК-Украина писало, что 5 февраля 2019 года суд запретил Уляне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра здравоохранения Украины. В то же время, Ульяне Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, делегированные ей как заместителю министра. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.