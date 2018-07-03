У суді по справі екс-"беркутівців" залишилось дослідити 17 епізодів

Далі суд буде допитувати свідків

Прокурор Яніс Симонов в ході розгляду справи п’ятьох екс-"беркутівців": Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янішевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, повідомив, що у суді залишилось дослідити ще 17 епізодів щодо поранення та гибелі активістів. Про це він повідомив журналістам під час перерви судового засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

"Були деякі суперечності з захистом, оскільки вони зазначають, що відеоматеріали не є доказами. Другий потерпілий отримав поранення плеча. Суд перебуває в нарадчій кімнаті по клопотанню захисту. Раніше представниками потерпілих надавалось відео, де можна бачити самих мітингувальників, з якого можна зробити висновок, хто і по кому стріляв. На цьому відео зафіксовані події, які відбувалися ранком 20 лютого 2014 року. Наразі залишилось дослідити 17 епізодів", - сказав прокурор.

Наступна стадія після дослідження епізодів - допит свідків.

Так, сьогодні, 3 липня, у суді дослідили епізоди поранення двох активістів Євромайдану: Анатолія Хомалича, у ході розгляду справи якого адвокати "беркутівців" заявили про психічні розлади активістів та Андрія Француза - адвокати "беркутівців" заявили про недостовірність висновків медичної експертизи щодо поранення активіста під час Євромайдану.

Зазначимо, що самі потерпілі в суд не прибули.

Нагадаємо, у березні-квітні 2014 року було затримано співробітників спеціальної роти "Беркут".

У травні 2016 року Святошинський суд почав розгляд справи екс-"беркутівців" по суті. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Євромайдану.