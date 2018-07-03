В суде по делу экс-"беркутовцев" осталось исследовать 17 эпизодов

Далее суд будет допрашивать свидетелей

Прокурор Янис Симонов в ходе рассмотрения дела пятерых экс-"беркутовцев": Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, сообщил, что в суде осталось исследовать еще 17 эпизодов относительно ранения и гибели активистов. Об этом он сообщил журналистам во время перерыва судебного заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

"Были некоторые противоречия с защитой, поскольку они отмечают, что видеоматериалы не являются доказательствами. Второй потерпевший получил ранение плеча. Суд находится в совещательной комнате по ходатайству защиты. Ранее представителями потерпевших предоставлялось видео, где можно видеть самих митингующих, из которого можно сделать вывод, кто и по кому стрелял. На этом видео зафиксированы события, которые происходили утром 20 февраля 2014 года. Теперь осталось исследовать 17 эпизодов", - сказал прокурор.

Следующая стадия после исследования эпизодов - допрос свидетелей.

Так, сегодня, 3 июля, в суде исследовали эпизоды ранения двух активистов Евромайдана: Анатолия Хомалича, в ходе рассмотрения дела которого адвокаты "беркутовцев" заявили о психических расстройствах активистов и Андрея Француза - адвокаты "беркутовцев" заявили о недостоверности выводов медицинской экспертизы относительно ранения активиста во время Євромайдану.

Отметим, что сами потерпевшие в суд не прибыли.

Напомним, в марте-апреле 2014 года было задержано сотрудников специальной роты "Беркут".

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-"беркутовцев" по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Евромайдана.