Справа екс-"беркутівців": суд дослідив епізод поранення активіста Євромайдану Француза

Адвокати "беркутівців" заявляють про недостовірність висновків медичної експертизи

У Святошинському районному суді Києва сьогодні, 3 липня, на засіданні у справі проти п’ятьох екс-"беркутівців", Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янішевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, почали досліджувати обставини поранення Андрія Француза. Про це у залі суду заявив суддя Сергій Дячук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Переходимо до обставин поранення Француза Андрія під час Євромайдану. Встановлено, що було наскрізне вогнепальне поранення правого плечового сплетіння внаслідок вистрілу із якоїсь зброї, зарядженої заздалегідь. Вогнепальне поранення він не міг отримати при падінні з висоти. Ознак алкогольного сп'яніння не було виявлено", - сказав суддя Дячук у залі суду.

Адвокати наполягають, що висновки медичної експертизи не є вірними. Прокурори в свою чергу заперечили, мотивуючи тим, що встановлені дані підтверджені відповідними експертами.

Додамо, що на сьогоднішньому засіданні не присутні потерпілі, обставини поранення яких досліджуються.

Нагадаємо, уході нинішнього засідання адвокати "беркутівців" заявили в суді про психічні розлади пораненого активіста Майдану Анатолія Хомалича.

Зазначимо, що у березні-квітні 2014 року було затримано співробітників спеціальної роти "Беркут". У травні 2016 року Святошинський суд почав розгляд справи екс-"беркутівців" по суті. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Євромайдану.