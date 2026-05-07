Судья обнародовал возможную предсмертную записку Джеффри Эпштейна

Что в записке

Записка начинается со слов о том, что следствие длилось месяцами и "не нашло ничего", но обвинение все равно выдвинули - на основе давних событий.

Далее говорится о том, что есть привилегия самому выбрать время попрощаться. Завершается записка словами "НЕ СТОИТ ТОГО" - подчеркнутыми.

Как записку нашли

Сосед Эпштейна по камере Николас Тартальйоне - бывший полицейский, которого удерживали под стражей по делу о четырех убийствах - утверждает, что нашел записку в графическом романе после того, как Эпштейна забрали из камеры после первого инцидента в июле 2019 года. Записка была на листе желтой бумаги, вырванного из блокнота.

Тартальйоне передал записку своим адвокатам, считая, что она может быть полезной - если бы Эпштейн продолжал обвинять его в нападении. Документ оказался под печатью из-за спора между адвокатами по делу Тартальоне.

Контекст

Нью-йоркский медицинский эксперт признал смерть Эпштейна в 2019 году самоубийством, однако многочисленные теории о возможном убийстве не утихают до сих пор. Минюст США заявил, что никогда не видел этой записки - несмотря на то что недавно обнародовал миллионы страниц материалов по делу Эпштейна.