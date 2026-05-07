Судья обнародовал возможную предсмертную записку Джеффри Эпштейна

Федеральный судья США обнародовал предсмертную записку, которую якобы написал Джеффри Эпштейн. Документ годами находился под судебной печатью. NYT, который добился его раскрытия, подлинность записки не подтвердил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.
Что в записке
Записка начинается со слов о том, что следствие длилось месяцами и "не нашло ничего", но обвинение все равно выдвинули - на основе давних событий.
Далее говорится о том, что есть привилегия самому выбрать время попрощаться. Завершается записка словами "НЕ СТОИТ ТОГО" - подчеркнутыми.
Как записку нашли
Сосед Эпштейна по камере Николас Тартальйоне - бывший полицейский, которого удерживали под стражей по делу о четырех убийствах - утверждает, что нашел записку в графическом романе после того, как Эпштейна забрали из камеры после первого инцидента в июле 2019 года. Записка была на листе желтой бумаги, вырванного из блокнота.
Тартальйоне передал записку своим адвокатам, считая, что она может быть полезной - если бы Эпштейн продолжал обвинять его в нападении. Документ оказался под печатью из-за спора между адвокатами по делу Тартальоне.
Контекст
Нью-йоркский медицинский эксперт признал смерть Эпштейна в 2019 году самоубийством, однако многочисленные теории о возможном убийстве не утихают до сих пор. Минюст США заявил, что никогда не видел этой записки - несмотря на то что недавно обнародовал миллионы страниц материалов по делу Эпштейна.
Имя президента США Дональда Трампа неоднократно появлялось в материалах расследования дела Джеффри Эпштейна. В рассекреченных документах Министерства юстиции США, в частности, речь шла о знакомстве Трампа с 14-летней девушкой на его курорте Мар-а-Лаго во Флориде.
Впоследствии вокруг дела вспыхнул новый скандал: часть обнародованных файлов, где фигурировал президент, через несколько часов после публикации исчезла с сайта ведомства.
Согласно опросам, большинство американцев считают, что Трамп пытается скрыть преступления Эпштейна. В то же время мнения относительно его непосредственной причастности к противоправным действиям разделились примерно поровну.