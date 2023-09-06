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Судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца, продлили арест

Фото: судья Алексей Тандыр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Елизавета Драбкина

Судье Алексею Тандыру, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил военного Национальной гвардии у блокпоста, продлили арест еще на 2 месяца.

Об этом спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец рассказала в комментарии РБК-Украина.

Она отметила, что Тандыр проведет в СИЗО еще как минимум 2 месяца - до 4 ноября включительно.

Добавим, что сегодня в Святошинском районном суде Киева состоялось подготовительное судебное заседание по делу по обвинению Тандыра.

По его результатам суд также постановил назначить обвинительный акт к судебному разбирательству и признать потерпевших гражданскими истцами.

Следующее заседание по делу суд назначил на 14 сентября.

Смертельное ДТП

Ночью 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил 23-летнего военного Нацгвардии Вадима Бондаренко возле блокпоста в Киеве. От полученных травм нацгвардеец умер на месте.

По данным следствия, Тандыр находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ему объявили подозрение, а позже арестовали без возможности внесения залога.

После этого Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от исполнения обязанностей судьи.

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