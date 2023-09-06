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Судді Тандиру, який насмерть збив нацгвардійця, продовжили арешт

Фото: суддя Олексій Тандир (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Єлизавета Драбкіна

Судді Олексію Тандиру, який у стані алкогольного сп'яніння на смерть збив військового Національної гвардії біля блокпоста, продовжили арешт ще на 2 місяці.

Про це речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець розповіла у коментарі РБК-Україна.

Вона зазначила, що Тандир проведе у СІЗО ще як мінімум 2 місяці - до 4 листопада включно.

Додамо, що сьогодні у Святошинському районному суді Києва відбулося підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням Тандира.

За його результатами суд також ухвалив призначити обвинувальний акт до судового розгляду та визнати потерпілих цивільними позивачами.

Наступне засідання у справі суд призначив на 14 вересня.

Смертельна ДТП

Вночі 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив 23-річного військовго Нацгвардії Вадима Бондаренка біля блокпоста у Києві. Від отриманих травм нацгвардієць загинув на місці.

За даними слідства, Тандир перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Йому оголосили підозру, а пізніше арештували без можливості внесення застави.

Після цього Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Тандира від виконання обов'язків судді.

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