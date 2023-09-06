Судді Тандиру, який насмерть збив нацгвардійця, продовжили арешт

Вона зазначила, що Тандир проведе у СІЗО ще як мінімум 2 місяці - до 4 листопада включно.

Додамо, що сьогодні у Святошинському районному суді Києва відбулося підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням Тандира.

За його результатами суд також ухвалив призначити обвинувальний акт до судового розгляду та визнати потерпілих цивільними позивачами.

Наступне засідання у справі суд призначив на 14 вересня.

Смертельна ДТП

Вночі 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив 23-річного військовго Нацгвардії Вадима Бондаренка біля блокпоста у Києві. Від отриманих травм нацгвардієць загинув на місці.

За даними слідства, Тандир перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Йому оголосили підозру, а пізніше арештували без можливості внесення застави.

Після цього Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Тандира від виконання обов'язків судді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.