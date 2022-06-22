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"Долю Медведчука має вирішити суд". Буданов про можливість обміну

Фото: Віктор Медведчук, нардеп (скрін відео СБУ)
Автор: Іван Носальський

Робити висновки щодо обміну проросійського нардепа Віктора Медведчука ще зарано. Український суд має ухвалити вирок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова у ході телемарафону.

"Пану Медведчуку, на відміну від інших полонених, висунуті абсолютно невійськові звинувачення, а суто кримінальні. Його долю спочатку має вирішити суд, а вже потім будемо думати, що робити з ним далі", - зазначив начальник ГУР.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що Києв не виключає можливий обмін "засуджених" у так званій "ДНР" до страти британців Шона Піннера та Ейдена Асліна на Медведчука.

Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, Україна розглядає різні варіанти щодо обміну Медведчука.

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