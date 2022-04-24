ru ua
Пн, 25 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Арестович про обмін Медведчука: розглядаються найрізноманітніші варіанти

Новость на русском →
Київ, Неділя 24 квітня 2022 15:15
Арестович про обмін Медведчука: розглядаються найрізноманітніші варіанти Фото: народний депутат Віктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

У питанні з можливим обміном затриманого нардепа Віктора Медведчука, який підозрюється в державній зраді і фінансуванні тероризму, розглядаються найрізноманітніші варіанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Олексія Арестовича для видання "Медуза".

"Розглядаються найрізноманітніші варіанти. Вони всі носять закритий характер, тому що це не ті речі, про які можна говорити. Обговорюється обмінний потенціал. Міняти його на одного солдата не має ніякого сенсу, тому що ми ж знаємо, що він більш цінний. Але це делікатна тема", - зазначив він.

Він також додав, що не знає, на якій стадії знаходяться переговори про можливий обмін Медведчука.

Нагадаємо, на початку тижня Медведчук звернувся до президентів України і Росії з проханням обміняти його на захисників і мирних жителів Маріуполя. В Офісі президента сумніваються, що російська сторона піде на такий обмін.

У президента Росії Володимира Путіна говорили, що їм поки нічого сказати щодо можливості обміну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Медведчук Офіс президента Обмін полоненими Війна Росії проти України
NEWS
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде