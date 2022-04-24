Арестович про обмін Медведчука: розглядаються найрізноманітніші варіанти

У питанні з можливим обміном затриманого нардепа Віктора Медведчука, який підозрюється в державній зраді і фінансуванні тероризму, розглядаються найрізноманітніші варіанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Олексія Арестовича для видання "Медуза" .

"Розглядаються найрізноманітніші варіанти. Вони всі носять закритий характер, тому що це не ті речі, про які можна говорити. Обговорюється обмінний потенціал. Міняти його на одного солдата не має ніякого сенсу, тому що ми ж знаємо, що він більш цінний. Але це делікатна тема", - зазначив він.

Він також додав, що не знає, на якій стадії знаходяться переговори про можливий обмін Медведчука.