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Двох британців, "засуджених" до страти, можуть обміняти на Медведчука, - ЗМІ

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Київ , Неділя 12 червня 2022 14:47
Двох британців, "засуджених" до страти, можуть обміняти на Медведчука, - ЗМІ Фото: Віктор Медведчук (скріншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві не виключають можливий обмін "засуджених" у так званій ДНР до страти британців Шона Піннера та Ейдена Асліна. Обмінною монетою може стати затриманий раніше кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані джерел в українській столиці британського таблоїду Sunday Express.

"Питання цих людей (обмін Піннера та Асліна, - ред.) обговорювалося цього тижня з міністром закордонних справ Ліз Трасс. Ми співпрацюємо, хочемо висловити подяку Великобританії та обов'язково розглянемо обмін на Медведчука", - сказало джерело видання.

Як повідомлялося, "суд" фейкової республіки "ДНР" "засудив" трьох іноземних бійців, які воювали на боці України, до страти. Їх планують розстріляти. Йдеться про двох громадян Британії Ейдена Асліна і Шона Піннера і громадянина Марокко Саадуна Брагіма. Про обмін марокканця поки не йдеться.

Своєю чергою, про затримання Медведчука стало відомо ввечері 12 квітня. Він намагався втекти з країни. Майже через тиждень після арешту він попросив президентів України та Росії обміняти його на українських військових, але тоді російська сторона відмовилася.

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