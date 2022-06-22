ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Долю Медведчука має вирішити суд". Буданов про можливість обміну

Новость на русском →
Київ, Середа 22 червня 2022 20:32
"Долю Медведчука має вирішити суд". Буданов про можливість обміну Фото: Віктор Медведчук, нардеп (скрін відео СБУ)
Автор: Іван Носальський

Робити висновки щодо обміну проросійського нардепа Віктора Медведчука ще зарано. Український суд має ухвалити вирок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова у ході телемарафону.

"Пану Медведчуку, на відміну від інших полонених, висунуті абсолютно невійськові звинувачення, а суто кримінальні. Його долю спочатку має вирішити суд, а вже потім будемо думати, що робити з ним далі", - зазначив начальник ГУР.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що Києв не виключає можливий обмін "засуджених" у так званій "ДНР" до страти британців Шона Піннера та Ейдена Асліна на Медведчука.

Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, Україна розглядає різні варіанти щодо обміну Медведчука.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведки КИрило Буданов Обмін полоненими Війна Росії проти України
NEWS
Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому
Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі