В Судане в результате обстрела погибли 34 человека, среди них есть дети

В результате обстрела на популярном городском рынке в суданском городе Омдурман погибли десятки человек.

По данным министерства здравоохранения Хартум, большинство жертв были торговцами и водителями грузовиков.

Боевые действия в Судане

В середине весны вспыхнули боевые действия между регулярной армией страны и силами быстрого реагирования. Боевые действия сосредоточены в Омдурмане, поскольку западная часть города является ключевым маршрутом поставки СБР. 8 июля вооруженные силы Судана нанесли авиаудар по населенному пункту, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека.

В столице страны Хартуми из-за боев в городе погибли по меньшей мере 60 детей в приюте. Они оказались в ловушке, не имели пищи и воды.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Судан находится на пороге полномасштабной гражданской войны и выразил "глубокую обеспокоенность. По данным Организации Объединенных Наций, около 25 миллионов человек в стране сейчас нуждаются в помощи и защите".