В Судане возобновились боевые действия на некоторых участках, несмотря на договоренности о временном прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Репортер издания сообщает, что вечером вторника, 25 апреля, в городе Омдурман была слышна стрельба и взрывы. Заявляется, что армия там использовала дроны, чтобы нанести удары по Силам быстрого реагирования.

Аналогичные удары были нанесены, чтобы отвергнуть боевиков СШР с нефтеперерабатывающего завода в Бахре.