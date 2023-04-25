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Есть высокий риск биологической опасности. В Судане захватили лабораторию с вирусами

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Судан, Вторник 25 апреля 2023 15:27
Есть высокий риск биологической опасности. В Судане захватили лабораторию с вирусами Фото: в Судане захватили лабораторию с вирусами (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 апреля, в Судане захватили лабораторию, в которой хранятся возбудители кори и холеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Нима Саид Абид сообщил, что одна из групп захватила лабораторию, в которой хранятся возбудители кори и холеры и другие опасные материалы.

По его словам, технические специалисты не смогли попасть в лабораторию, чтобы обезопасить ее.

"Это главная проблема: нет доступа для лаборантов, чтобы они могли попасть в лабораторию и безопасно содержать имеющийся биологический материал и вещества", - сказал он, отказавшись уточнить, какая из сторон захватила объект.

Однако, по некоторым данным, его контролируют Силы быстрого реагирования.

Напомним, 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования.

В результате погибли сотни людей. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в столице Хартуми проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств.

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