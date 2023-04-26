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В Судані відновились бойові дії

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Середа 26 квітня 2023 07:18
В Судані відновились бойові дії Фото: в Судані відновились бойові дії
Автор: Антон Малиновський

В Судані відновились бойові дії на деяких ділянках, незважаючи на домовленості про тимчасове припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Репортер видання повідомляє, що ввечері вівторка, 25 квітня, в місті Омдурман було чутно стрілянину та вибухи. Заявляється, що армія там використовувала дрони, щоб завдати ударів по Силам швидкого реагування.

Аналогічні удари були нанесені, щоб відкинути бойовиків СШР з нафтопереробного заводу в Бахрі.

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.

Також 25 квітня у Судані захопили лабораторію, в якій зберігаються збудники кору і холери.

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