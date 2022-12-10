В Судане произошел полный блэкаут: в чем причина

В Судане 10 декабря произошло полное отключение света из-за аварии на гидроэлектростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Rakoba .

Плотина Мерове, которая питает большинство регионов Судана столкнулась с аварией, в связи с чем произошло обесточенные 45-миллионной страны.

В настоящий момент электричество постепенно возвращается в города Судана.

Отмечается, что сектор электроэнергетики страны страдает от коллапса и отсутствия периодического технического обслуживания после того, как поддержка Судана была прекращена из-за военного переворота 25 октября прошлого года.

Работники сектора энергетики устроили серию забастовок из-за ухудшения заработной платы, но месяц назад власти все же удовлетворили их.