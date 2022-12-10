ua ru
Сб, 10 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Судане произошел полный блэкаут: в чем причина

Новина українською →
Суббота 10 декабря 2022 15:16
В Судане произошел полный блэкаут: в чем причина Фото: в Судане произошел полный блэкаут (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

В Судане 10 декабря произошло полное отключение света из-за аварии на гидроэлектростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Rakoba.

Плотина Мерове, которая питает большинство регионов Судана столкнулась с аварией, в связи с чем произошло обесточенные 45-миллионной страны.

В настоящий момент электричество постепенно возвращается в города Судана.

Отмечается, что сектор электроэнергетики страны страдает от коллапса и отсутствия периодического технического обслуживания после того, как поддержка Судана была прекращена из-за военного переворота 25 октября прошлого года.

Работники сектора энергетики устроили серию забастовок из-за ухудшения заработной платы, но месяц назад власти все же удовлетворили их.

Напомним, 4 декабря Украина отправила в Африку второе судно с 30 тысячами тонн гумманитарного груза пшеницы. Также в порту Черноморска загружаются еще два балкера NEVA и RUBYMAR, которые доставят 55 тысяч тонн гуманитарной пшеницы для Сомали и Судана.

По словам украинского президента, Украина своим зерном спасет от голода не менее 5 миллионов человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
блекаут Судан Электроэнергия
NEWS
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители