Украина своим зерном спасет от голода не менее 5 миллионов человек, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новой международной инициативе, - Grain from Ukraine. В ее рамках украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента во время выступления на Международном учредительном саммите International Summit of Food Security.
"Наша цель амбициозная и конкретная - спасти от голода не менее 5 миллионов человек", - сказал он.
По его словам, на этом пути Украина уже сделала первые шаги и отправила первые корабли в середине ноября - 27 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии.
"Сегодня загружается еще одно судно. И это еще 30 тысяч тонн пшеницы для людей в Эфиопии", - сказал он.
Зеленский сообщил, что сейчас под загрузку в порты Украины идут еще три судна. Они доставят более 80 тысяч тонн продовольственной пшеницы для стран, наиболее нуждающихся в этом.
В целом по программе Grain from Ukraine к концу следующей весны планируется отправить из украинских портов по меньшей мере 60 судов - не менее десяти в месяц - в страны, находящиеся под угрозой голода и засухи. Это Эфиопия, это Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия.
"Все они остро нуждаются в помощи. Представьте: только один корабль с зерном обеспечивает потребность в продовольствии для 90 тысяч человек. 60 таких кораблей смогут предотвратить голодную смерть минимум 5 миллионов жителей в мире", - добавил президент.
Напомним, в сентябре Кабинет министров выделил гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Этим странам пошлют 50 тысяч тонн пшеницы на сумму 420 млн гривен.