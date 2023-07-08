RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Судане от авиаудара погибли не менее 22 человек

Фото: в Судане от авиаудара погибли не менее 22 человек (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Судана сегодня днем, 8 июля, нанесли авиаудар по Омдурману, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представители суданской армии заявили об уничтожении 20 "солдат-повстанцев" и их вооружения. По данным минздрава Судана, в результате удара пострадали десятки человек.

По официальным данным, по меньшей мере 1133 человека погибли в ходе боевых действий в регионах Кордофан и Дарфур. За время конфликта более 2,9 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, из них почти 700 тысяч человек бежали в соседние страны.

Боевые действия в Судане

В Судане с середины апреля продолжаются боестолкновения между вооруженными силами и Силами быстрого реагирования. В последние дни боевые действия были сосредоточены в Омдурмане, поскольку западная часть города является ключевым маршрутом снабжения для СБР.

По данным ООН, около 25 миллионов человек в стране сейчас нуждаются в помощи и защите.

В столице страны Хартуми по меньшей мере 60 детей в приюте погибли. Они оказались в ловушке из-за боев в городе, не имели пищи и воды.

Недавно правительство Судана спецпредставителя генсека ООН Волкера Пертеса объявило персоной нон-грата.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Судан