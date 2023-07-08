В Судане от авиаудара погибли не менее 22 человек

Представители суданской армии заявили об уничтожении 20 "солдат-повстанцев" и их вооружения. По данным минздрава Судана, в результате удара пострадали десятки человек.

По официальным данным, по меньшей мере 1133 человека погибли в ходе боевых действий в регионах Кордофан и Дарфур. За время конфликта более 2,9 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, из них почти 700 тысяч человек бежали в соседние страны.

Боевые действия в Судане

В Судане с середины апреля продолжаются боестолкновения между вооруженными силами и Силами быстрого реагирования. В последние дни боевые действия были сосредоточены в Омдурмане, поскольку западная часть города является ключевым маршрутом снабжения для СБР.

По данным ООН, около 25 миллионов человек в стране сейчас нуждаются в помощи и защите.

В столице страны Хартуми по меньшей мере 60 детей в приюте погибли. Они оказались в ловушке из-за боев в городе, не имели пищи и воды.

Недавно правительство Судана спецпредставителя генсека ООН Волкера Пертеса объявило персоной нон-грата.