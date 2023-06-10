ua ru
Сб, 10 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Судан объявил спецпредставителя генсека ООН персоной нон-грата

Новина українською →
Суббота 10 июня 2023 07:51
Судан объявил спецпредставителя генсека ООН персоной нон-грата Фото: спецпредставителя генсека ООН выгнали из Судана (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Правительство Судана выдворило из страны спецпредставителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Волкера Пертеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Заменить специального представителя еще в мае требовал командующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах Аль-Бурхан.

"Правительство Республики Судан официально сообщило Генеральному секретарю ООН о том, что Волкер Пертес, специальный представитель Генерального секретаря ООН и глава Интегрированной миссии по оказанию помощи, был объявлен персоной нон-грата", - сообщили в МИД Судана.

Спецпредставитель генсека ООН находится за пределами Судана с конца мая, а в момент оглашения находился в Эфиопии.

Ситуация в Судане

В столице страны, 15 апреля, вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования. Из-за военного противостояния в Судане было убито более 1800 человек. По данным ООН, около 25 миллионов человек в стране сейчас нуждаются в помощи и защите.

Из-за бушующих вокруг боев в столице Судана, Хартуми по меньшей мере 60 детей в приюте погибли. Они оказались в ловушке, не имели пищи и воды.

Соединенные Штаты Америки и Саудовская Аравия возобновили переговоры о возобновлении режима прекращения огня в Судане.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Судан ООН
NEWS
Наступательные операции ВСУ на Бахмутском направлении продолжаются: карты боев ISW
Наступательные операции ВСУ на Бахмутском направлении продолжаются: карты боев ISW
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС