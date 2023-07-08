У Судані від авіаудару загинули щонайменше 22 особи

Представники суданської армії заявили про знищення 20 "солдат-повстанців" та їх озброєння. За даними МОЗ Судану, в результаті удару постраждали десятки людей.

За офіційними даними, щонайменше 1133 особи загинули під час бойових дій у регіонах Кордофан та Дарфур. За час конфлікту понад 2,9 млн людей були змушені залишити свої будинки, з них майже 700 тисяч людей втекли до сусідніх країн.

Бойові дії в Судані

У Судані з середини квітня продовжуються бойові зіткнення між збройними силами та Силами швидкого реагування. В останні дні бойові дії були зосереджені в Омдурмані, оскільки західна частина міста є ключовим маршрутом постачання СБР.

За даними ООН, близько 25 мільйонів людей у країні зараз потребують допомоги та захисту.

У столиці країни Хартумі щонайменше 60 дітей у притулку загинули. Вони опинилися у пастці через бої у місті, не мали їжі та води.

Нещодавно уряд Судану спецпредставника генсека ООН Волкера Пертеса оголосив персоною нон-грата.