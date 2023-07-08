UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Судані від авіаудару загинули щонайменше 22 особи

Фото: у Судані від авіаудару загинули щонайменше 22 особи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Збройні сили Судану сьогодні вдень, 8 липня, завдали авіаудару по Омдурману, внаслідок якого загинули щонайменше 22 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представники суданської армії заявили про знищення 20 "солдат-повстанців" та їх озброєння. За даними МОЗ Судану, в результаті удару постраждали десятки людей.

За офіційними даними, щонайменше 1133 особи загинули під час бойових дій у регіонах Кордофан та Дарфур. За час конфлікту понад 2,9 млн людей були змушені залишити свої будинки, з них майже 700 тисяч людей втекли до сусідніх країн.

Бойові дії в Судані

У Судані з середини квітня продовжуються бойові зіткнення між збройними силами та Силами швидкого реагування. В останні дні бойові дії були зосереджені в Омдурмані, оскільки західна частина міста є ключовим маршрутом постачання СБР.

За даними ООН, близько 25 мільйонів людей у країні зараз потребують допомоги та захисту.

У столиці країни Хартумі щонайменше 60 дітей у притулку загинули. Вони опинилися у пастці через бої у місті, не мали їжі та води.

Нещодавно уряд Судану спецпредставника генсека ООН Волкера Пертеса оголосив персоною нон-грата.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Судан