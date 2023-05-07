Обе стороны конфликта в Судане прибыли в Саудовскую Аравию на переговоры

Стороны военного конфликта в Судане приехали в Саудовскую Аравию на переговоры по заключению "длительного перемирия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В совместном заявлении США и Саудовской Аравии по поводу переговоров заявили, что призывают обе стороны "принять во внимание интересы суданского народа" и "активно участвовать в переговорах".

Представители армии Судана и Сил быстрого реагирования намерены провести "предварительные переговоры", направленные на установление "прочного прекращения огня", что позволит доставить гуманитарную помощь гражданским людям, ставшим жертвами госпереворота.

Напомним, 15 апреляв столице Судана и ряде других городов вспыхнули битвы между армией и силами быстрого реагирования.

Ранее в Судане напали на посла ЕС в его собственной резиденции.

При этом в Судане в результате боевых действий погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН.

В свою очередь генсек ООНАнтониу Гутерреш призвал приостановить боевые действия, а также показать виновных в гибели его подчиненных.

Все подробности о том, что происходит в Судане и при чем здесь ППК "Вагнера", можно узнать в материале РБК-Украина.

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