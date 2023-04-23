В Судане атаковали тюрьму, где содержится аль-Башир: часть заключенных сбежала

В результате атаки несколько заключенным удалось сбежать, однако политические заключенные в Копере все еще содержатся под стражей.

Инцидент произошел после того, как несколько тюрем в Хартуме подверглись нападениям и побегу заключенных во время продолжающихся с прошлой недели столкновений между силами быстрой поддержки и армией.

Накануне вечером несколько заключенных тюрьмы Соба к югу от столицы сбежали после того, как были освобождены силами быстрой поддержки.

Отметим, что Омар Хасан Ахмед аль-Башир - суданский военный и государственный деятель, бывший президент Судана. Он пришел к власти в результате военного переворота 1989 года. За годы правления аль-Башира Судан подвергся исламизации госаппарата и превратился в страну-изгоя, которая некоторое время укрывала Усаму бин Ладена и была обвинена в этнических чистках в провинции Дарфур.

21 июля 2008 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест аль-Башира по обвинению в геноциде в связи с конфликтом в Дарфуре. Таким образом аль-Башир стал первым действующим главой государства, против которого было выдвинуто обвинение органом международной юстиции.

Напомним, армия Судана заявила, что согласилась помочь в эвакуации иностранных граждан из-за военных действий в стране.

Добавим, что вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжаться.

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