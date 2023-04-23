У Судані атакували в'язницю, де утримується Аль-Башир: частина в'язнів втекла

Унаслідок атаки кільком ув'язненим удалося втекти, проте політичні в'язні в Копері все ще утримуються під вартою.

Інцидент стався після того, як кілька в'язниць у Хартумі зазнали нападів і втечі ув'язнених під час сутичок, що тривають з минулого тижня, між силами швидкої підтримки та армією.

Напередодні ввечері кілька ув'язнених в'язниці Соба на південь від столиці втекли після того, як були звільнені силами швидкої підтримки.

Зазначимо, що Омар Хасан Ахмед аль-Башир - суданський військовий і державний діяч, колишній президент Судану. Він прийшов до влади внаслідок військового перевороту 1989 року. За роки правління аль-Башира Судан зазнав ісламізації держапарату і перетворився на країну-ізгоя, яка певний час переховувала Усаму бін Ладена і була звинувачена в етнічних чистках у провінції Дарфур.

21 липня 2008 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт аль-Башира за звинуваченням у геноциді у зв'язку з конфліктом у Дарфурі. Таким чином аль-Башир став першим чинним главою держави, проти якого було висунуто обвинувачення органом міжнародної юстиції.

Нагадаємо, армія Судану заявила, що погодилася допомогти в евакуації іноземних громадян через воєнні дії в країні.

Додамо, що збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.

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