У Судані військові розігнали протести стріляниною і сльозогінним газом: є загиблі

В столиці Судану Хартумі та інших містах пройшли протести, спрямовані проти військового перевороту. В результаті розгону протестів військовими загинули 5 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У Судані люди вийшли на протести після того, як військові, які захопили владу, оголосили про нову правлячу раду, що виключає громадянську коаліцію. Військові почали розганяти протестувальників, як тільки ті почали збиратися.
За словами очевидців, вони застосували сльозогінний газ і переслідували демонстрантів по провулках, щоб перешкодити їм дістатися до центральних місць зустрічі.
Нагадаємо, що у Судані стався військовий переворот. Військові ввели надзвичайний стан і розпустили парламент.
Також повідомлялося, що раніше в результаті перевороту в Судані пройшли протести. Тоді загинуло три людини.