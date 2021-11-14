У Судані військові розігнали протести стріляниною і сльозогінним газом: є загиблі

У Судані люди вийшли на протести після того, як військові, які захопили владу, оголосили про нову правлячу раду, що виключає громадянську коаліцію. Військові почали розганяти протестувальників, як тільки ті почали збиратися.

За словами очевидців, вони застосували сльозогінний газ і переслідували демонстрантів по провулках, щоб перешкодити їм дістатися до центральних місць зустрічі.