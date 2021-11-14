В Судане военные разогнали протесты стрельбой и слезоточивым газом: есть погибшие

В Судане люди вышли на протесты после того, как военные, захватившие власть, объявили о новом правящем совете, исключающем гражданскую коалицию. Военные начали разгонять протестующих, как только те начали собираться.

По словам очевидцев, они применили слезоточивый газ и преследовали демонстрантов по переулкам, чтобы помешать им добраться до центральных мест встречи.