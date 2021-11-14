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В Судане военные разогнали протесты стрельбой и слезоточивым газом: есть погибшие

Автор: Наталья Скороход

В столице Судана Хартуме и других городах прошли протесты, направленные против военного переворота. В результате разгона протестов военными погибли 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Судане люди вышли на протесты после того, как военные, захватившие власть, объявили о новом правящем совете, исключающем гражданскую коалицию. Военные начали разгонять протестующих, как только те начали собираться.

По словам очевидцев, они применили слезоточивый газ и преследовали демонстрантов по переулкам, чтобы помешать им добраться до центральных мест встречи.

Напомним, что в Судане произошел военный переворот. Военные ввели чрезвычайное положение и распустили парламент.

Также сообщалось, что ранее в результате переворота в Судане прошли протесты. Тогда погибло три человека.

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Судан