В Судане военные разогнали протесты стрельбой и слезоточивым газом: есть погибшие

В столице Судана Хартуме и других городах прошли протесты, направленные против военного переворота. В результате разгона протестов военными погибли 5 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В Судане люди вышли на протесты после того, как военные, захватившие власть, объявили о новом правящем совете, исключающем гражданскую коалицию. Военные начали разгонять протестующих, как только те начали собираться.
По словам очевидцев, они применили слезоточивый газ и преследовали демонстрантов по переулкам, чтобы помешать им добраться до центральных мест встречи.
Напомним, что в Судане произошел военный переворот. Военные ввели чрезвычайное положение и распустили парламент.
Также сообщалось, что ранее в результате переворота в Судане прошли протесты. Тогда погибло три человека.