У Судані військові погодилися звільнити міністрів після переговорів з ООН і США

Головнокомандувач армією Судан генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан наказав звільнити чотирьох міністрів, заарештованих в день державного перевороту 25 жовтня. Правда, таке рішення він прийняв після того, як втрутилися ООН і США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

25 жовтня військові в Судані розпустили уряд, заарештували цивільних лідерів і ввели надзвичайний стан. Після цього з'явилися повідомлення про те, що заарештовані міністри поваленого військовими уряду.

4 листопада Бурхан наказав звільнити 4 міністрів Судану - Хамзу Балула (інформація і культура), Хашема Хассабаррассула (телекомунікації), Алі Джеддо (торгівля) та Юсефа Адама (молодь і спорт). Правда, дата звільнення невідома. При цьому прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдок зараз перебуває під домашнім арештом.

Рішення про звільнення міністрів, швидше за все, прискорило іноземне втручання. Після перевороту з Бурханом говорили генсек ООН Антоніо Гутерріш і держсекретар США Ентоні Блінкен.

Гутерріш закликав свого співрозмовника звільнити заарештованих і терміново відновити цивільний уряд.

Блінкен говорив 26 жовтня з прем'єр-міністром Абдаллою Хамдоком.