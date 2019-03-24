ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Судані в результаті вибуху загинуло 8 дітей

Новини » Надзвичайні події    24.03.2019 - 16:26
У Судані в результаті вибуху загинуло 8 дітей
Фото: місце події (twitter.com/tia__africa)

Діти займалися пошуком металобрухту

В Судані чиновники повідомили, що під час пошуку металобрухту для перепродажу близько військового об'єкта в результаті вибуху загинуло 8 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Повідомляється, що вибух стався в суботу, 23 березня, у другому за величиною суданському місті Омбурмане.

В Центральному комітеті Суданських лікарів і незалежному професійному союзі, які є частиною опозиційного руху проти чинного президента Омара аль-Башира, розповіли, що в результаті вибуху 7 дітей загинуло на місці, ще одна дитина померла від отриманих ран у лікарні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Судані заарештували лідерів опозиції. Лідер Альянсу демократичних адвокатів Валі Алі Саїд розповів, що надзвичайний суд засудив Садіка аль-Махді до одного тижня тюремного ув'язнення і штрафу в 2 тис. суданських фунтів (42 долара США).

Нагадаємо, в Афганістані під час міського свята стався подвійний вибух. Вибухи прогриміли під час святкування Дня фермерів, в якому брало участь близько тисячі осіб, вибухи були викликані заздалегідь встановленої вибухівкою.

У Судані стався вибух, загинули 10 дітей В Афганістані сталася серія вибухів
Новини України СуданВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся