У Судані в результаті вибуху загинуло 8 дітей

Фото: місце події (twitter.com/tia__africa)

Діти займалися пошуком металобрухту

В Судані чиновники повідомили, що під час пошуку металобрухту для перепродажу близько військового об'єкта в результаті вибуху загинуло 8 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Повідомляється, що вибух стався в суботу, 23 березня, у другому за величиною суданському місті Омбурмане.

В Центральному комітеті Суданських лікарів і незалежному професійному союзі, які є частиною опозиційного руху проти чинного президента Омара аль-Башира, розповіли, що в результаті вибуху 7 дітей загинуло на місці, ще одна дитина померла від отриманих ран у лікарні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Судані заарештували лідерів опозиції. Лідер Альянсу демократичних адвокатів Валі Алі Саїд розповів, що надзвичайний суд засудив Садіка аль-Махді до одного тижня тюремного ув'язнення і штрафу в 2 тис. суданських фунтів (42 долара США).

Нагадаємо, в Афганістані під час міського свята стався подвійний вибух. Вибухи прогриміли під час святкування Дня фермерів, в якому брало участь близько тисячі осіб, вибухи були викликані заздалегідь встановленої вибухівкою.