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У Судані заарештовано лідерів опозиції

Новини » Надзвичайні події    10.03.2019 - 20:30
У Судані заарештовано лідерів опозиції
Фото: протести в Судані (twitter.com/jistarena)

Одного з лідерів опозиції засудили до тижня тюремного ув'язнення

В Судані, через початок спалахнувших у столиці акцій протесту, заарештували лідерів опозиційного руху, серед яких голова Національний партії Умма Маріам Садок аль-Махді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Повідомляється, що 10 березня вдень опозиційні лідери, які очолювали протести проти введення в країні надзвичайного стану і розпуску парламенту, були заарештовані правоохоронцями.

Пізніше лідер Альянсу демократичних адвокатів Валі Алі Саїд розповів, що надзвичайний суд засудив Садіка аль-Махді до одного тижня тюремного ув'язнення і штрафу в 2 тис. суданських фунтів (42 долара США). Також було оштрафовано ще 5 демонстрантів на суму від 5 тис. до 10 тис. суданських фунтів (105-211 доларів).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Судану розпустив уряд і ввів режим НС. Президент Судану Омар аль-Башир розпустив уряд і ввів у країні режим надзвичайного стану строком на один рік, а також попросив парламент країни відкласти поправки до Конституції, які дозволять йому брати участь у президентських виборах в 2020-м.

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