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В Судане в результате взрыва погибло 8 детей

Новости » Происшествия    24.03.2019 - 16:26
В Судане в результате взрыва погибло 8 детей
Фото: место происшествия (twitter.com/tia__africa)

Дети занимались поиском металолома

В Судане чиновники сообщили, что во время поиска металлолома для перепродажи около военного объекта в результате взрыва погибло 8 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Сообщается, что взрыв произошел в субботу, 23 марта, во втором по величине суданском городе Омбурмане.

В Центральном комитете Суданских врачей и независимом профессиональном союзе, которые являются частью оппозиционного движения против действующего президента Омара аль-Башира, рассказали, что в результате взрыва 7 детей погибло на месте, еще один ребенок скончался от полученных ран в больнице. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Судане арестовали лидеров оппозиции. Лидер Альянса демократических адвокатов Вали Али Саид рассказал, что чрезвычайный суд приговорил Садика аль-Махди к одной неделе тюремного заключения и штрафу в 2 тыс. суданских фунтов (42 доллара США).

Напомним, в Афганистане во время городского праздника произошел двойной взрыв. Взрывы прогремели во время празднования Дня фермеров, в котором принимало участие около тысячи человек, взрывы были вызваны заранее установленной взрывчаткой.

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