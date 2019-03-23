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В Афганістані під час міського свята стався подвійний вибух

Новини » Надзвичайні події    23.03.2019 - 17:18
В Афганістані під час міського свята стався подвійний вибух
Фото: метро вибухів (twitter.com/qadir_sediqi)

В результаті вибухів 4 людини загинуло, ще понад 30 отримали поранення

В афганському місті Лашкар Га на стадіоні відбулося відразу два вибухи, що призвели до загибелі 4 осіб, ще 31 отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo.

Повідомляється, що вибухи прогриміли під час святкування Дня фермерів, в якому брало участь близько тисячі осіб. Вибухи були викликані заздалегідь встановленою вибухівкою.

Одразу ж після першого вибуху на стадіоні почалася паніка, співробітники Сил безпеки закликали людей заспокоїтися, але в цей момент стався другий вибух в наметі, де були продукти фермерів для демонстрації.

Також серед постраждалих перебуває представник губернатора провінції Мохаммад Ясін-Хан, його життю нічого не загрожує.

В даний час відповідальність за вибухи ніхто не взяв.

 

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Афганістані сталася серія вибухів. У Міністерстві внутрішніх справ Афганістану повідомляють, що в районі мечеті Карт-е-Сакхи, де проживають переважно мусульмани шиїтського толку, прогриміли три вибухи.

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