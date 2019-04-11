Президент Судану заарештований

Фото: президент Судану Омар аль-Башир (bulawayo24)

Також під арешт взято чинних і колишніх високопоставлених чиновників з оточення президента

Президент Омар аль-Башир узятий під варту військовими в ході військового перевороту в Судані. Про це повідомляє Sky News Arabia.

Повідомляється, що глава держави перебуває під домашнім арештом. Також під арешт взято чинних і колишніх високопоставлених чиновників з оточення президента, у тому числі главу президентської гвардії, керівника правлячої в країні партії "Національний конгрес.

Відзначимо, сьогодні в Хартумі (Судан) 11 квітня пройшла зустріч командування армії країни, на якій військові вирішили усунути президента Омара аль-Башира та його оточення. За даними Al-Hadath, командування готується зробити важливе оголошення в ефірі, його обіцяють поширити найближчим часом.

Зокрема зазначається, що зараз закритий столичний аеропорт, заарештований екс-міністр оборони країни, чинний губернатор провінції Хартум Абдель Рахім Мохаммед Хуссейн. Є відомості про арешт охорони президента і колишнього віце-президента країни Алі Осман Таха.

Нагадаємо, вчора у столиці Судану Хартумі під час протестів загинули 11 осіб, у тому числі шість співробітників "урядових сил". Для розгону демонстрантів на антиурядових протестах поліція використала сльозогінний газ.