У Судані обвалився золотий рудник: десятки загиблих, тільки одна людина вижила
Обвалення золотої копальні стався в західному Судані. В результаті загинуло понад 30 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mirror.
Після обвалу рудника офіційний представник гірничодобувної промисловості Суана заявив, що в результаті загинула 31 людина і тільки 1 вижила. Потерпілого доставлено в лікарню.
"Тридцять одне тіло було виявлено після обвалення золотої копальні в місцевості Ен-Нахуд в штаті Західний Курдуфан. Тільки одна людина була врятована живою", - заявив чиновник.
Однак після в соцмережах почали з'являтися повідомлення про те, що жертвами обвалу рудника стали 38 осіб.
Видання зазначає, що рятувальники досі прочісують завали в надії знайти більше тих, хто вижив.
Нагадаємо, що у Польщі пропали два гірники. Це сталося після підземних поштовхів на шахті.