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У Судані обвалився золотий рудник: десятки загиблих, тільки одна людина вижила

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Судан, Середа 29 грудня 2021 04:44
У Судані обвалився золотий рудник: десятки загиблих, тільки одна людина вижила Фото: у Судані обвалився золотий рудник (twitter.com/TrakaValia)
Автор: Наталья Скороход

Обвалення золотої копальні стався в західному Судані. В результаті загинуло понад 30 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mirror.

Після обвалу рудника офіційний представник гірничодобувної промисловості Суана заявив, що в результаті загинула 31 людина і тільки 1 вижила. Потерпілого доставлено в лікарню.

"Тридцять одне тіло було виявлено після обвалення золотої копальні в місцевості Ен-Нахуд в штаті Західний Курдуфан. Тільки одна людина була врятована живою", - заявив чиновник.

Однак після в соцмережах почали з'являтися повідомлення про те, що жертвами обвалу рудника стали 38 осіб.

Видання зазначає, що рятувальники досі прочісують завали в надії знайти більше тих, хто вижив.

Нагадаємо, що у Польщі пропали два гірники. Це сталося після підземних поштовхів на шахті.

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