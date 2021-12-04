У Польщі на шахті після підземних поштовхів зникли два гірники
Фото: у Польщі після підземних поштовхів на шахті зникли два гірники (pixabay)
У Польщі після підземних поштовхів магнітудою 2,5 на шахті в Більшовиці зникли двоє гірників. Розпочато рятувальну операцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
За даними видання, підземні поштовхи сталися близько 09:00 за місцевим часом, які викликали обвалення породи. У цей момент в шахті на глибині 780 метрів знаходилися сім гірників. П'ятьох вивели на поверхню, з двома немає зв'язку.
Ведеться рятувальна операція з пошуку зниклих гірників. У ній беруть участь близько 30 осіб. Їм доводиться в ручну розбирати каміння.
Як повідомили виданню в рятувальній службі, пошуки зниклих гірників можуть зайняти кілька днів.
Нагадаємо, 2 грудня у Кривому Розі в результаті обвалу на шахті загинув прохідник.