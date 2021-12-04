У Польщі на шахті після підземних поштовхів зникли два гірники

У Польщі після підземних поштовхів магнітудою 2,5 на шахті в Більшовиці зникли двоє гірників. Розпочато рятувальну операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

За даними видання, підземні поштовхи сталися близько 09:00 за місцевим часом, які викликали обвалення породи. У цей момент в шахті на глибині 780 метрів знаходилися сім гірників. П'ятьох вивели на поверхню, з двома немає зв'язку.

Ведеться рятувальна операція з пошуку зниклих гірників. У ній беруть участь близько 30 осіб. Їм доводиться в ручну розбирати каміння.

Як повідомили виданню в рятувальній службі, пошуки зниклих гірників можуть зайняти кілька днів.