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В Судане обвалился золотой рудник: десятки погибших, только один человек выжил

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Судан, Среда 29 декабря 2021 04:44
В Судане обвалился золотой рудник: десятки погибших, только один человек выжил Фото: в Судане обвалился золотой рудник (twitter.com/TrakaValia)
Автор: Наталья Скороход

Обрушения золотого рудника произошло в западном Судане. В результате погибло более 30 людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

После обвала рудника официальный представитель горнодобывающей промышленности Суана заявил, что в результате погиб 31 человек и только 1 выжил. Пострадавший доставлен в больницу.

"Тридцать одно тело было обнаружено после обрушения золотого рудника в местности Эн-Нахуд в штате Западный Курдуфан. Только один человек был спасен живым", - заявил чиновник.

Однако после в соцсетях начали появляться сообщения о том, что жертвами обвала рудника стали 38 человек.

Издание отмечает, что спасатели до сих пор прочесывают завалы в надежде найти больше выживших.

Напомним, что в Польше пропали два горняка. Это произошло после подземных толчков на шахте.

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