ru ua
Сб, 18 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Судані пройшов мітинг проти військової хунти, поліція застосувала сльозогінний газ

Новость на русском →
Судан, Субота 18 грудня 2021 00:14
У Судані пройшов мітинг проти військової хунти, поліція застосувала сльозогінний газ Фото: у Судані пройшов мітинг проти військової хунти, поліція застосувала сльозогінний газ (twitter.com/thwibaeltom)
Автор: Анна Полисученко

У столиці Судану Хартумі пройшов масштабний мітинг проти військової хунти. Поліція застосувала сльозогінний газ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мітинг розігнали під час виступу опозиційного політика Халіда Омара Юссефа, який був міністром суданського уряду до військового перевороту. Після того як хунта прийшла до влади, він був заарештований, але незабаром був випущений на свободу.

Масові протести тривають в країні з моменту військового перевороту в жовтні.

Раніше ми писали, що у Судані під час протесту військові застрелили трьох людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Судан
NEWS
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах