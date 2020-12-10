ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Судані пограбували українське консульство

Автор: Игорь Литвиненко

У столиці Судану Хартумі грабіжники напали на українське консульство. Зловмисників вдалося затримати правоохоронцям.

Про це повідомляє агентство SUNA

Інцидент стався 8 грудня. Грабіжники були переодягнені у форму збройних сил і проникли в диппредставництво. Вони були затримані на території будівлі силами внутрішніх військ Судану.

За інформацією консула України в Судані Муси Мухаммада Саїда, всі вкрадені гроші та інше майно були повернуті.

Популярні новини

РБК-Україна намагалося дізнатися подробиці в Міністерстві закордонних справ України, проте на момент виходу матеріалу в МЗС повідомили, що уточнюють інформацію в консульстві.

Раніше РБК-Україна писало, що в Азербайджані відкрили перше почесне консульство України. Воно буде розташоване в місті Шемахи і охоплювати шість районів.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття українського консульства в польському Вроцлаві.

Крім цього зазначалося, що Україна відкриє нове консульство в румунському в місті Сігету-Мармацієй.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пограбуванняконсульствоСудан