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Україна відкриє нове консульство в Румунії

Бухарест, Понеділок 07 вересня 2020 20:33
Україна відкриє нове консульство в Румунії
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна відкриє нове консульство в Румунії в місті Сігету-Мармацієй. Таке рішення було прийнято для підтримки української громади Румунії.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час робочого візиту до Бухареста, передає прес-служба МЗС України.

"Я прийняв рішення відкрити консульство в місті Сігету-Мармацієй. Я знаю, що це важливо, ключове місце для українців в Румунії", - заявив він.

За словами Кулеби, нове консульство створить доступ до якісних сервісів, а також стане інструментом кращої взаємодії з Румунією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кулеба з робочим візитом відвідає Румунію.

Крім того, Україна і Румунія підписали угода про зміцнення безпеки в чорноморському регіоні.

Додамо, що уряд України схвалив проект угоди з Румунією про відкриття міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон.

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