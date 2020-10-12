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Україна відкриє консульство у польському Вроцлаві, - Зеленський

Київ, Понеділок 12 жовтня 2020 14:08
Україна відкриє консульство у польському Вроцлаві, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна має намір відкрити консульство у польському місті Вроцлав. Це забезпечить належну консульську підтримку мігрантам і заробітчанам.

Про це на брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив український президент Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що Україна прагне забезпечити своїм громадянам консульську опіку, зокрема, тим, які перебувають в Польщі.

"Тому я ухвалив рішення про відкриття нового українського консульства в місті Вроцлав. Очікую, що воно запрацює вже в наступному році", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, цими днями президент Польщі Анджей Дуда перебуває в Україні з офіційним візитом. Акцент візиту буде зроблений на економічне співробітництво, очікується, що він разом із Зеленським відвідає Одесу і візьме участь в бізнес-заході на інфраструктурну тематику.

До цього Зеленський закликав польську сторону відновити могилу воїнів Української повстанської армії (УПА) біля села Верхрати. Ці бійці загинули в бою з НКВД в довколишніх лісах 2-3 березня 1945 року.

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