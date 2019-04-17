У Судані після держперевороту заарештували спікера парламенту

Після державного перевороту в Судані заарештували спікера парламенту Ібрагіма Омара. Про це повідомляє телеканал "Аль-Хадас" з посиланням на свої джерела.

Зокрема, Омара затримали в міжнародному аеропорту Хартума.

Крім того, за даними джерела телеканалу Al Arabiya в службі безпеки і двох джерел у родині відстороненого президента Омара аль-Башира, ввечері, 16 квітня, екс-главу держави перевели з резиденції у в'язницю Кобер у Північному Хартумі.

За словами джерел в родині Башира, після його усунення 11 квітня його тримали під охороною у президентській резиденції. Джерело в тюрмі уточнило, що тепер колишнього президента тримають в одиночній камері під посиленою охороною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президента Омара аль-Башира взяли під варту військові в ході військового перевороту в Судані.

Як писало РБК-Україна, 11 квітня у Судані стався державний переворот: в Хартумі пройшла зустріч командування армії країни, на якій військові вирішили відсторонити президента Омара аль-Башира і його оточення.

Додамо, раніше повідомлялося, що тисячі суданців вийшли на вулиці столиці Хартум з вимогою відставки президента країни Омара аль-Башира, який перебував при владі майже 30 років.