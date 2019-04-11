У Судані стався військовий переворот

Фото: президент Судану Омар аль-Башир (bulawayo24)

Командування готується зробити важливе оголошення в ефірі

У Хартумі (Судан)11 квітня пройшла зустріч командування армії країни, на якій військові вирішили усунути президента Омара аль-Башира та його оточення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела телеканалів Al-Hadath, Al-Mayadeen.

Повідомляється, що група військовослужбовців увійшла в будівлю держтелерадіокомпанії у другому за величиною місті Судану Омдурмане. За даними Al-Hadath, командування готується зробити важливе оголошення в ефірі, його обіцяють поширити найближчим часом.

Зокрема зазначається, що зараз закритий столичний аеропорт, заарештований екс-міністр оборони країни, чинний губернатор провінції Хартум Абдель Рахім Мохаммед Хуссейн. Є відомості про арешт охорони президента і колишнього віце-президента країни Алі Осман Таха.

Нагадаємо, вчора у столиці Судану Хартумі під час протестів загинули 11 осіб, у тому числі шість співробітників "урядових сил". Для розгону демонстрантів на антиурядових протестах поліція використовувала сльозогінний газ.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Судану Омар аль-Башир розпустив уряд і ввів у країні режим надзвичайного стану строком на один рік.