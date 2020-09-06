ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Судан на три місяці запровадив надзвичайний стан через повені

Автор: Артур Родивилов

Рада безпеки і оборони Судану запровадила надзвичайний стан в країні на три місяці через повені і оголосив Судан зоною стихійного лиха. В країні через повені в цьому році загинуло 99 осіб, ще 46 осіб було госпіталізовано.

Про це повідомило державне агентство Судану SUNA.

Всього постраждали від повеней близько півмільйона осіб. Вода повністю або частково зруйнувала понад 100 тисяч будинків.

Кількість паводків і дощів в Судані в цьому році перевищила рекорди, встановлені в 1946-го і 1988 роках. Крім того, очікується подальше зростання показників через тривалі дощі.

Популярні новини

Рада безпеки оголосила про формування вищого комітету для ліквідації наслідків повені восени 2020 року, повідомляє SUNA.

Раніше повідомлялося, що в Судані унаслідок проливних дощів загинула 21 людина та ще 16 отримали різні травми.

Нагадаємо, у Південній Кореї унаслідок повеней і зсувів, викликаних сильними зливами, щонайменше 31 людина загинула, і ще 11 людей вважаються зниклими безвісти.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що у китайському автономному районі Гуансі-Чжуанський повінь зачепила понад 1,45 млн осіб, шість з яких загинули.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України повіньнадзвичайний станСудан