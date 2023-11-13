РФ пытается позиционировать себя "гарантом" безопасности для авторитарных стран Африки, - ISW

Россия планирует подписать соглашения еще с несколькими африканскими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил в телеинтервью программе "Военная приемка" 12 ноября, что в ближайшем будущем Россия подпишет соглашения о военном сотрудничестве еще с шестью африканскими странами.

По словам Фомина, в последние годы Россия активно развивает сотрудничество с африканскими странами в области обороны. В настоящее время подписаны военные соглашения с 30 из 54 африканских стран.

Фомин не уточнил, с какими африканскими странами Россия подпишет соглашения. Министр обороны России Сергей Шойгу и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров в последние месяцы встречались с делегациями Буркина-Фасо, Нигера, Мали и Ливии.

По словам издания "Jeune Afrique", 11 ноября, группа российских военнослужащих прибыла в Буркина-Фасо, чтобы защитить президента Ибрагима Траоре от будущих попыток государственного переворота. Это, по мнению российских источников, стало результатом встречи Шойгу 7 ноября с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо бригадного генерала Кассума Кулибали.

Кремль, похоже, использует военные соглашения с африканскими странами, чтобы заполнить вакуум власти, созданный уходом западных игроков из региона, например, уходом ООН из Мали.

Сотрудничество РФ со странами Африки

После смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, Россия работает над новой военной структурой. Она возьмет на себя разветвленные операции в Африке.

Также мы писали, что африканские страны опасаются усиления влияния России на континенте и рассматривают опыт Украины как возможный путь противодействия этому.